Jorge Sampaoli lamentou a derrota e o afastamento do Sevilha da Liga dos Campeões diante do Leicester , esta terça-feira, realçando a exibição de Kasper Schmeichel na baliza dos ingleses."O guarda-redes do Leicester foi muito importante nos dois jogos, defendendo penáltis. Mais do que a dor, há que salientar o trabalho dos meus jogadores. Baixa de forma? Não creio. Com 10 conseguimos meter o Leicester na sua baliza. Estivemos toda a segunda parte por cima do adversário, criámos situações de perigo, mas foi difícil porque eles estavam metidos no seu meio-campo. Este resultado parece-me injusto", referiu o treinador do Sevilha.Questionado sobre o motivo pelo qual foi expulso do banco dos espanhóis, o técnico respondeu assim: "Não sei o porquê da minha expulsão. Acho que o árbitro enganou-se, porque a única coisa que eu estava a fazer era lamentar um golo falhado".

Autor: Luís Miroto Simões