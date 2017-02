Continuar a ler

Apesar da frágil posição dos ingleses na Premier League, Sampaoli não se deixa iludir: "Não estão a atravessar um bom momento no campeonato, mas na Champions foram primeiros do grupo e, a dois jogos, são um adversário perigoso".



Por fim, o timoneiro do Sevilha prometeu um futebol ofensivo, pelo menos até estar em vantagem: "A análise é bastante clara: a nossa melhor defesa estará ligada ao ataque e à posse de bola. Temos de atacar muito mais do que o Leicester. Se conseguirmos marcar é certo que o jogo vai mudar".

Jorge Sampaoli alertou para os perigos que o Leicester pode trazer ao Sevilha no encontro de quarta-feira, na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões."O mais importante será a forma como vamos funcionar, que nos vai permitir sonhar em passar a eliminatória, frente a um rival com argumentos para nos causar problemas. Atacam em poucos segundos. Temos de impor a nossa forma de jogar. Caso contrário corremos o risco de ter problemas frente a um adversário com muita experiência", começou por dizer o técnico dos espanhóis.

