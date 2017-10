Continuar a ler

Noutro jogo da oitava jornada, o Bolonha venceu o Spal por 2-1 e ascendeu ao sétimo lugar da Serie A.Andrea Poli adiantou o Bolonha no marcador, aos 30 minutos, beneficiando depois de um autogolo do polaco Bartosz Salamon, aos 49 minutos. Antes do final da partida, Mirco Antenucci reduziu para o Spal, aos 88 minutos.O Crotone empatou em casa com o Torino por 2-2 , subindo ao 15.° lugar da liga italiana, com golos de Marcus Rohden e Bruno Martella (25 e 64 minutos), com o Torino a responder, aos 54 minutos, pelo espanhol Iago Falque e Lorenzo De Silvestri, aos 90'+3.O Cagliari, por seu turno, recebeu e foi derrotado pelo Génova por 3-2 , caindo para o 14.° lugar da liga italiana, enquanto o Sassuolo e o Chievo não foram além de um empate sem golos.Antes, a Fiorentina impôs-se por 2-1 à Udinese, com dois golos do francês Cyril Thereau (28 e 57 minutos) e resposta do brasileiro Samir, aos 72 minutos.A 8.ª jornada termina com a receção do Inter de Milão do português João Mário, em segundo da Serie A, ao nono classificado, o AC Milan, no qual alinha o português André Silva.Consulte os resultados e a classificação da Serie A.