Depois vieram os reparos do próprio clube, com o presidente do Sutton United, Bruce Elliott, a dizer à BBC: "Se conhecessem o nosso gorducho talvez não ficassem surpreendidos. Mas o Wayne é uma excelente pessoa. Eu não sabia de nada. Ele está outras vez nas páginas dos jornais e a fama parece ter-lhe subido um pouco à cabeça, mas nós vamos trazê-lo de volta à terra rapidamente. Não se preocupem com isso."



Guarda-redes do Sutton 'devora' sandes... no banco

O jogo da Taça de Inglaterra entre os amadores do Sutton United e o Arsenal, na noite de segunda-feira, em Londres, ficou marcado por um episódio insólito e, aparentemente, inocente, protagonizado pelo veterano guarda-redes Wayne Shaw, que comeu uma sandes no banco de suplentes , antes do apito final do árbitro. Mas as coisas mudaram de figura em pouco tempo, com a refeição ligeira a tornar-se... indigesta.Tudo começou porque Wayne Shaw confirmou que comeu a dita 'bucha' sabendo que uma casa de apostas lançara um repto no qual colocava como uma das hipóteses... aquilo que acabou por suceder, quando o treinador Paul Doswell já tinha feito as três substituições - e a equipa perdia por 2-0, que viria a ser o resultado final . Resultado: a federação inglesa desencandeou uma investigação.

Autor: António Espanhol