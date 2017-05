Continuar a ler

Este post surge em resposta a um que lhe estava a ser atribuído e que dizia. "Vou sair do Málaga na próxima temporada. É uma vergonha o pedido que o presidente nos fez um dia antes do jogo com o Real Madrid para que os deixássemos ganhar. Vários jogadores aceitaram e outros não, como puderam ver na partida alguns fizeram todo o esforço para vencer o Real Madrid e noutros casos viu-se claramente que não estavam a dar 100 por cento."

Sandro veio a público desmentir afirmações que lhe estavam a ser atribuídas a propósito do Málaga-Real Madrid (a vitória garantiu o título aos merengues) e nas quais supostamente anunciava a saída do Málaga e falava de um pedido, que considerava "vergonhoso", do presidente antes dessa partida."Uma vergonha é inventar algo assim para denegrir o Málaga e a minha pessoa. É totalmente falso. Continuarei a desfrutar das minhas férias", pode ler-se no post divulgado por Sandro.

Autor: Sandra Lucas Simões