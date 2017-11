Continuar a ler

Além do extremos de 21 anos, o Manchester City, que lidera a Prmeier League com oito pontos de vantagem sobre o Manchester United e Tottneham, esteve ainda em destaque em outunro porque Pep Guardiola foi destinguido como Treinador do Mês.



O extremo alemão do Manchester City, Leroy Sané, foi eleito Jogador do Mês da Premier League em outubro, superando Kevin De Bruyne, seu companheiro de equipa, Glenn Murray (Brighton), Nacho Monreal (Arsenal), Nick Pope (Burnley) e Wilfried Zaha (Crystal Palace).Sané foi o futebolista que reuniu mais votos do painel constituído por expecialistas em futebol, capitães de equipa de clube da Premier League e adeptos, depois de uma campanha de três jogos (Stoke City, Burnley e West Bromwich Albion) no quais fez três golos e outras tantas assistências.