I read about it in the newspapers ... sorry for that poor guy #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3 — Leroy Sané (@LeroySane19) 22 de fevereiro de 2017

Na terça-feira, num encontro de loucos entre Manchester City Monaco - que finalizou 5-3 -, Leroy Sané apontou um golo que fez respirar de alívio os adeptos citizens, mas que, em sentido inverso, deixou um apostador alemão... à beira de um ataque de nervos. É que, com aquele golo, marcado aos 81', o criativo do City fez com que este compatriota tivesse perdido a oportunidade de ganhar uns inacreditáveis 34200 euros, com uma aposta de dois euros.A aposta era de risco, é certo, até porque este apostador decidiu tentar acertar nos resultados corretos dos dois jogos da noite, mas a verdade é que acabou apenas por falhá-los por uma unha negra... E o culpado foi Leroy Sané. Percebendo que havia estragado a aposta do compatriota, o jogador do City utilizou a sua conta de Twitter para pedir desculpa. "Li a história nos jornais. Tenho pena deste pobre homem", escreveu o jogador.

Autor: Fábio Lima