"Foi muito doloroso - não sei quantas horas foram precisas para a fazer, mas dividi tudo por quatro dias. Tenho algumas coisas que são importantes para mim a nível pessoal e foi por isso que me decidi a fazer esta tatuagem", prosseguiu, para acrescentar:



"Não é por causa daquele golo em particular, é só porque quando era criança sonhava em jogar na Liga dos Campeões – para mim era um dos maiores palcos em que algum dia podia jogar, defrontando grandes equipas, frente a jogadores fantásticos - toda a gente assiste a esses jogos."



As tatuagem são algo banal nos nossos dias e ver um futebolista que não ostente várias é um verdadeiro achado - Cristiano Ronaldo é uma das verdadeiras exceções. Mas não é muito comum ver um trabalho como o que Leroy Sané revelou há relativamente pouco tempo: o alemão do Manchester City tem as costas todas preenchidas com uma imagem sua em que festeja um golo ao Monaco, nos oitavos-de-final - 1.ª mão (5-3) - da Liga dos Campeões... em que os citizens foram eliminados."É o golo [que marquei] ao Monaco. É apenas uma montagem, não é a Alemanha ou o Manchester City, ou qualquer outra equipa", começou por dizer o extremo em declarações ao 'Manchester Evening News', numa explicação algo confusa.