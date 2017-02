Mais um revés na temporada de Santi Cazorla, médio do Arsenal . O internacional espanhol lesionou-se no tendão de Aquiles em outubro – no jogo da Liga dos Campeões frente ao Ludogorets - e o primeiro prognóstico apontava para que ficasse de fora até março . No entanto, o pior aconteceu e o experiente criativo sofreu um revés na lesão e estará de fora no resto da temporada, segundo avança a imprensa britânica.O treinador dos gunners, Arsène Wenger, já havia referido que seria difícil contar com Cazorla, 31 anos, ainda esta temporada, mas não descartou essa hipótese. "O Santi [Cazorla] está longe de voltar a correr outra vez. Ele teve de ser operado e temos de nos encontrar com a equipa médica para ver o que foi realmente. De certeza que não vai estar disponível nas próximas seis semanas", afirmou recentemente o técnico francês.O Arsenal tem 'sofrido' esta temporada com leões e Cazorla junta-se a uma extensa lista que já contou com Giroud, Ramsey, Bellerín , entre outros. O internacional espanhol termina contrato no final da temporada e, devido aos constantes problemas físicos, ainda não é certo que o vínculo seja renovado pelos gunners.