O futebol brasileiro tem os seus momentos 'estranhos' e os últimas tempos foram ricos em situações difíceis de explicar. Como por exemplo duas das equipas que ocupam os quatro primeiros postos da tabela terem decidido despedir o treinador (primeiro o Palmeiras e depois o Santos, já esta sexta-feira). Contudo, no caso do Santos a situação de desemprego de Levir Culpi durou apenas umas horas...Ao início da tarde, circulou a informação de que o técnico teria sido demitido do cargo, isto depois do empate no dia anterior diante do Sport Recife. Umas horas depois, e após uma reunião entre o presidente Modesto Roma Júnior e o plantel, o Peixe voltou atrás e decidiu manter o técnico, após pedido expresso feito pelos jogadores do clube. Um caso diferente do habitual, até porque muitas vezes se acusa os jogadores de... 'fazer a cama ao treinador'.

Autor: Fábio Lima