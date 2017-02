O São Bernardo, treinado pelo português Sérgio Vieira, derrotou este domingo o Santo André, por 1-0, com golo de Walterson, aos 18 minutos. Com este resultado, a equipa chegou aos 6 pontos no Grupo A do Campeonato Paulista, ocupando a 3.ª posição, a 3 pontos do líder Corinthians.

Autor: António Carlos. Rio de Janeiro. Brasil