Continuar a ler

Eis o quadro completo da quarta fase da Taça do Brasil 2017: Sport Recife-Joinville, Vitória da Bahia-Asa ou Paraná, Fluminense-Goiás, Corinthians-Internacional e Cruzeiro-São Paulo. As equipas referidas em primeiro lugar disputam a primeira mão em casa.



Uma última nota para o facto de as cinco equipas apuradas na quarta fase se juntarem, nos quartos de final da prova, os oito participantes na Libertadores 2017 (Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grémio Porto Alegre, Santos e São Paulo), o campeão da Copa do Nordeste 2016 (Santa Cruz), o campeão da Copa Verde 2016: (Paysandu) e o campeão da Série B 2016 (Atlético Goiânia). Eis o quadro completo da quarta fase da Taça do Brasil 2017: Sport Recife-Joinville, Vitória da Bahia-Asa ou Paraná, Fluminense-Goiás, Corinthians-Internacional e Cruzeiro-São Paulo. As equipas referidas em primeiro lugar disputam a primeira mão em casa.Uma última nota para o facto de as cinco equipas apuradas na quarta fase se juntarem, nos quartos de final da prova, os oito participantes na Libertadores 2017 (Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo, Chapecoense, Flamengo, Grémio Porto Alegre, Santos e São Paulo), o campeão da Copa do Nordeste 2016 (Santa Cruz), o campeão da Copa Verde 2016: (Paysandu) e o campeão da Série B 2016 (Atlético Goiânia).

O sorteio da quarta fase da Taça do Brasil realizado esta sexta-feira ditou dois confrontos entre equipas do primeiro escalão dfutebol brasileiro: São Paulo-Cruzeiro e Fluminense-Goiás. Outro jogo grande da eliminatória é o clássico entre o Corinthians e o Internacional de Porto Alegre, que em 2017 disputa a Série B do Brasileirão.Por definir está ainda o adversário do Vitória da Bahia, que defrontará o vencedor do embate entre Asa e Paraná, que será jogado apenas a 6 de abril. A quarta fase da Taça do Brasil será jogada a duas mãos, com a primeira a disputar-se a 5 e 12 de abril e, a segunda a 12 e 19 do mesmo mês.

Autor: João Lopes