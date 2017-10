Continuar a ler

O guarda-redes, que passou pelo Benfica, tem atravessado uma boa fase e já no último encontro entre ingleses e italianos, a imprensa britânica desfez-se em elogios ao brasileiro Além do enaltecimento a Ederson, e tal como tinha acontecido antes do jogo da primeira volta, em que o Nápoles saiu derrotado do Etihad (2-1) , Maurizio Sarri voltou a mostrar-se 'encantado' com o trabalho do técnico dos citizens, com quem evita comparações."Compararem-me com Guardiola não faz sentido. Ele é uma figura mítica e é o melhor nesta profissão. Eu tenho as minhas ideias mas não sou ninguém comparado com outros. Aquilo que eu gosto no trabalho dele é a forma como ele coloca as equipas a jogar, saindo desde trás com uma velocidade única e com excelentes movimentações (...) Estamos a falar de um dos treinadores que mudaram a forma como vemos o futebol", elogiou.Ora, tendo isto em conta, terá o Nápoles hipóteses de surpreender, quando entrar em campo esta quarta-feira? "Temos de entrar bem no jogo. Nós podemos criar oportunidades mas precisamos de estar a um nível extraordinário a nível defensivo. Eles não são imbatíveis, ninguém o é, mas são a melhor equipa da Europa, orientada pelo melhor treinador", analisou.Recorde-se que o Nápoles ocupa a terceira posição do Grupo F, com três pontos, enquanto o Manchester City lidera com nove, sendo que um triunfo esta quarta-feira deixa o conjunto de Ederson e Bernardo Silva apurado para os oitavos-de-final da 'Champions'.