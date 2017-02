Continuar a ler

Em todo o caso, o técnico não perde a esperança para a segunda mão: "Jogar num estádio assim e contra esta equipa é um desafio para os jovens jogadoers, mas é da maneira que crescem. Penso que o Real fez o seu melhor jogo dos últimos três meses, e eu vi-os todos. Podemos competir com eles. Temos poucas hipóteses mas vamos dar tudo e ver o que acontece".



"Acreditamos que ainda temos uma chance. Será difícil, porque normalmente o Real Madrid consegue marcar, mas cremos que podemos fazer melhor do que hoje e isso dá-nos esperança para a segunda mão. Apelo aos adeptos? Não preciso de apelar a nada, tenho a certeza de que o San Paolo será um inferno, e ainda mais se marcarmos cedo", concluiu. Em todo o caso, o técnico não perde a esperança para a segunda mão: "Jogar num estádio assim e contra esta equipa é um desafio para os jovens jogadoers, mas é da maneira que crescem. Penso que o Real fez o seu melhor jogo dos últimos três meses, e eu vi-os todos. Podemos competir com eles. Temos poucas hipóteses mas vamos dar tudo e ver o que acontece"."Acreditamos que ainda temos uma chance. Será difícil, porque normalmente o Real Madrid consegue marcar, mas cremos que podemos fazer melhor do que hoje e isso dá-nos esperança para a segunda mão. Apelo aos adeptos? Não preciso de apelar a nada, tenho a certeza de que o San Paolo será um inferno, e ainda mais se marcarmos cedo", concluiu.

Maurizio Sarri lamentou a derrota desta quarta-feira diante do Real Madrid, sublinhando que o Nápoles não esteve ao seu melhor nível."A maior diferença para o futebol que costumamos apresentar foi que perdemos demasiadas vezes a bola na construção de jogo. Tornou tudo mais difícil para a nossa defesa. Defrontámos a melhor equipa do Mundo, mas é uma pena termos cometido tantos erros com bola porque normalmente não o fazemos. Agora vamos tentar ganhar 2-0, mas não creio que o Real Madrid concorde com isso", comentou o treinador dos italianos.

Autor: Luís Miroto Simões