Maurizio Sarri admitiu que o jogo com o Manchester City não é uma prioridade no que diz respeito à passagem do Nápoles aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, isto porque, diz, os ingleses são de outro campeonato."O jogo de amanhã não é assim tão importante em termos de qualificação. O Manchester City joga a um nível diferente das restantes equipas do grupo. Creio que eles vão vencer o grupo, portanto os jogos com as outras equipas serão decisivos para nós", referiu em conferência de imprensa.Assim, a única coisa que o treinador pediu aos seus pupilos foi para não temerem o rival de terça-feira: "Se bastasse mudar a tática para sermos uma equipa forte, não haveria equipas míticas na história do futebol. Infelizmente não é assim tão fácil. Tudo o que peço aos meus jogadores é que não tenham medo. Que respeitem o adversário mas que não tenham medo dele. O medo paralisa-nos e impede-nos de fazermos o nosso melhor".

Autor: Luís Miroto Simões