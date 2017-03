E prosseguiu: "A pressão está do lado deles. O normal é que sejam eles a passar - são a equipa mais rica e os campeões do mundo. Nós, por sinal, temos os adeptos campeões do mundo e amanhã toda a Europa dará conta disso. O jogo vai ser muito difícil, já levam 46 jogos consecutivos a marcar, mas vamos tentar pisar-lhes os calos".

Real Madrid chega a Nápoles para disputar a 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões com uma vitória na bagagem por 3-1 no primeiro jogo e daí que o treinador dos italianos reconheça que o favoritismo esteja do lado dos merengues."Vai ser difícil. O [Real Madrid] é a equipa que marcou mais golos de cabeça em todo o mundo e, a nível físico, são muito bons. O aspecto mais importante será o sector defensivo: temos de nos sacrificar e ter atenção, apesar de eles puderem sempre castigar-nos. Nestes jogos, não vale a pensar pensar nas oportunidades que podemos ter, há que pensar nas que vão existir. Se houver 3% de possibilidade, vamos tentar assim", afirmou Maurizio Sarri esta segunda-feira em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã (19H45).

Autor: Sofia Lobato