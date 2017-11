Continuar a ler

Giuseppe Iachini, que recentemente treinou o Palermo (2013/15) e o Sienna (2012/13), é o principal candidato a substituir Cristian Bucchi no comando técnico do Sassuolo, que se estreou na Liga transalpina em 2013 e na última época disputou a Liga Europa, após o sexto lugar em 2016.O Sassuolo segue no 16.º lugar do campeonato italiano, com 11 pontos, apenas mais um do que Génova (17.º) -- que é o primeiro clube acima da linha de despromoção - e SPAL (18.º), ambos com 10. O Verona segue no 19.º lugar, com nove, e o Benevento é ultimo, com zero.