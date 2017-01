Continuar a ler

Com Tiago lesionado e André Moreira sem sair do banco de suplentes do Atlético, coube a Bebé a representação portuguesa no encontro disputado no Municipal de Ipurúa, com o avançado a saltar do banco aos 68' mas sem conseguir alterar o rumo do jogo.O Atlético Madrid conta agora 31 pontos, menos nove do que o líder Real Madrid (que ainda tem um jogo em atraso), enquanto o Eibar está em 8.º lugar, com 23 pontos.