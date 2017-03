Robbie Savage é daqueles que não esconde nada dos jornalistas. Sincero e afável, o antigo internacional galês esteve à conversa com a BBC Radio 5 e fez algumas revelações sobre a longa carreira. E quando se falou de inseguranças, Savage admitiu que chegou a fazer loucuras por não estar totalmente confiante daquilo que fazia em campo.

"Era a pessoa mais insegura do Mundo. Em 2008, quando assinei pelo Derby County, comecei a entrar em fóruns do clube com um nome falso para me promover indirectamente. Chegava lá e escrevia ‘Não acham que hoje o Savage fez um excelente jogo?’ Era a minha forma de ver se estavam a gostar do meu trabalho", revelou.

"A minha insegurança era de tal ordem que quando recebia nota 5 ou 6 ligava para os jornais a perguntar se tinham visto o mesmo jogo. E dizia que merecia um 8 ou um 9. Ou então fazia um jogo brutal e ficava a pensar se seria convocado para o próximo jogo. E ligava a montes de gente a dizer que tinha jogado bem e a perguntar se tinham visto", explicou depois. Segredos bem guardados por Savage, que agora conheceram a luz do dia.

Autor: João Seixas