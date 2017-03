najbitnija su 3 boda ! Uma publicação partilhada por Stefan Savic (@savkee15) a Mar 11, 2017 às 2:44 PST

O defesa montenegrino Stefan Savic, do Atlético Madrid , sofreu uma "fratura traumática dos ossos do nariz", mas poderá treinar e jogar com uma máscara, anunciou este domingo o clube da liga espanhola.O central lesionou-se na segunda parte do encontro de sábado entre os colchoneros e o Granada (equipa de Simeone venceu por 1-0 ), da 27.ª jornada da liga espanhola.Já este domingo Savic efetuou exames complementares, que confirmaram a fratura, tendo recebido tratamento que lhe permite competir.Assim, Savic poderá ser opção para o treinador Diego Simeone na quarta-feira, na partida com o Bayer Leverkusen , da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Autor: Lusa