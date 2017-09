Continuar a ler

Contudo, os 'farmacêuticos' empataram já na segunda parte, aos 61 minutos, por intermédio do jamaicano Leon Bailey.Com este resultado, o Schalke manteve o sétimo posto, com 10 pontos, mais dois do que o Bayer Leverkusen, que tem menos dois pontos.A liga alemã é liderada pelo Borussia Dortmund, com 16 pontos, mais dois do que o Hofenheim e três do que o Bayern Munique.