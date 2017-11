Continuar a ler

O Schalke 04 soma 23 pontos, os mesmo que o RB Leipzig, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, que no sábado empatou 2-2 com o Bayer Leverkusen.No jogo que encerrou a jornada, o Werder Bremen alcançou a primeira vitória da época na Bundesliga, ao golear em casa o Hannover por 4-0.A formação de Bremen, que continua em zona de despromoção, marcou hoje tantos golos como os que tinha conseguido nas 11 jornadas anteriores.O avançado Max Kruse foi o grande protagonista do jogo, ao apontar três golos, aos 55, 59 e 78 minutos, depois de Fin Bartels ter inaugurado o marcador, aos 39.A liga alemã é liderada pelo pentacampeão Bayern Munique, que no sábado se impôs ao Augsburgo por 3-0, com um golo de Arturo Vidal (31) e dois de Robert Lewandowski (38 e 49).O Bayern soma 29 pontos, mais seis do que Schalke 04 e RB Leizpig, e mais oito que o Borussia Mönchengladbach, que é quarto com 21.Consulte aqui todos os resultados e marcadores