No final, os discursos dos jogadores do Leicester foram marcados pela emoção, sobretudo o do herói Schmeichel. "É um feito incrível do clube! Estou orgulhoso dos rapazes. Tínhamos uma estratégia e correu da forma planeada. Foi a noite perfeita. É maravilhoso estarmos nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões. Sabíamos que o Sevilha iria ter muito mais posse de bola. Controlámos o jogo à nossa maneira e defendemos realmente bem", observou o guarda-redes, que recebeu elogios do técnico: "É um guardião de topo! Este clube merece viver estas noites mágicas."

Do lado do Sevilha, Sampaoli, que foi expulso no decorrer do jogo, disse: "Vou dormir mal porque acabou-se um sonho. Não merecíamos ser eliminados."