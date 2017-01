Continuar a ler

O antigo internacional dinamarquês finalizou ainda dizendo que caso o Manchester United não fique no top-4 da Premier League será uma desilusão, face ao progresso que o clube tem apresentado nos últimos tempos depois de um começo atribulado. A presença na final da Taça da Liga inglesa , a passagem aos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra e o 6.º lugar a apenas 4 pontos das posições de acesso à Champions League, auguram um bom futuro para o United. "Estamos a voltar à forma de jogar do passado. Não esperava que o conseguisse tão rápido, isso faz-me estar otimista com o futuro", afiançou à Sky Sports.

Peter Schmeichel, ex-guarda redes e lenda do Manchester United, não podia estar mais satisfeito com a prestação de José Mourinho nos red devils. Em entrevista à Sky Sports, não escondeu o entusiasmo pelas recentes prestações do clube, sucesso esse que atribui ao treinador português."Acho que é fantástico. Esperava que fosse mais um ano irregular. O José herdou um plantel novo e terá de avaliar cada um dos jogadores que tem. Ele está a fazer isso mais rápido do que pensava e as contratações de verão ( Eric Bailly Paul Pogba ), estão a sair-se muito bem," constatou o ex-guardião do Sporting.