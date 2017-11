Schneiderlin e Mirallas não estiveram depois no lote de convocados de Unsworth para a partida em Goodinson Park e a onda de rumores quanto à possível saída da dupla no mercado de inverno a ganhar força, no âmbito de uma 'limpesa de balneário' necessária para estabilizar o ambiente... e as finanças depois do firte investimento feito no arranque da temporada.



O Everton ocupa o 15.º luga na calassificação da Premier League, com 11 pontos em 11 jornadas, depois de ter investido quase 160 milhões de euros no reforço do plantel.

O Everton deu os primeiros sinais de reação à crise com um triunfo em casa diante do Watford de Marco Silva em que 'transformou' uma desvantagem de 0-2 numnos últimos 25 minutos de jogo, mas os problemas poderão ser mais profundos do que se pensa.A estação de televisão britânica Sky Sports avança que David Unsworth decidiu expulsar Morgan Schneiderlin e Kevin Mirallas do centro de treinos do clube no sábado, véspera da receção ao Watford, porque ambos não se estavam a empenhar no trabalho de preparação para o que poderia ser o último jogo sob a orientação do treinador interino que sucedeu a Ronald Koeman.