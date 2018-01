Continuar a ler

O diretor-geral do clube, Nelson Rodriguez, afirmou que ter o internacional alemão na equipa é uma "prioridade" e que Schweinsteiger é uma das "razões da bela temporada de 2017."O médio alemão de 33 anos chegou ao clube norte-americano proveniente do Manchester United, no final de março, e prolongou o seu vínculo com o Chicago Fire até junho de 2018.