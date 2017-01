Continuar a ler

O hexacampeão chinês de futebol iniciou esta semana o estágio de pré-temporada na Cidade do Futebol, em Oeiras, onde Scolari proferiu os elogios ao 'capitão' da seleção portuguesa."Fico feliz, porque vejo no Cristiano, na sua personalidade, coisas que algumas pessoas não veem ou não sabem, porque não conhecem. Ele é um menino maravilhoso e é dedicadíssimo, faz por merecer, supera-se a cada ano e eu fico contente porque encontro nele sempre a mesma amizade e dedicação. Às vezes não tem mais nada para fazer, mas faz, por isso, tenho orgulho em ter trabalhado com o Cristiano", rematou o técnico, que 'apadrinhou' a estreia de Ronaldo na equipa das 'quinas'.Na segunda-feira, Ronaldo conquistou o prémio 'The Best' como melhor futebolista FIFA 2016, com 34,54% dos votos , impondo-se ao argentino Lionel Messi (26,42 %), do FC Barcelona, e ao francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid (7,53%)