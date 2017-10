Luiz Felipe Scolari está de saída do Guangzhou Evergrande no final da época, marcado para o dia 4 de novembro. Durante uma reunião com o dono do clube Xi Jiayin, o técnico anunciou que não vai continuar ao serviço do clube chinês.A cumprir a terceira época ao serviço do clube chinês, Scolari está perto de vencer o terceiro título consecutivo, encontrando-se na liderança com 6 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Shanghai SIPG comandado por André Villas-Boas.Além dos campeonatos, o treinador brasileiro conquistou em solo chinês duas supertaças, uma Taça e ainda uma Liga dos Campeões asiática.