Um penálti convertido pelo japonês Yu Kobayashi (90’+5) impediu a segunda vitória do Guangzhou Evergrande, orientado por Luiz Felipe Scolari, em jogo da 3.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões Asiática. A equipa chinesa, que marcou por Alan (26'), acabou por empatar em casa (1-1) contra o Kawasaki Frontale. Ainda assim, lidera o grupo, com os mesmos 5 pontos dos sul-coreanos do Suwon Bluewings.

Já os sauditas do Al Fateh, sem o português Ukra, bateram (3-1) o Al Jazira e lutam pelo apuramento no Grupo B. Esta quarta-feira é a vez de entrar em ação o Shanghai SIPG, comandado por André Villas-Boas, na receção aos também japoneses do Urawa Red Diamonds no Grupo F.

