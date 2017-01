A vida de Jackson Martínez na China está cada vez mais complicada... Luiz Felipe Scolari, treinador do Guangzhou Evergrande, optou por deixar o avançado colombiano de fora da lista para a Champions asiática, deixando Jackson numa situação difícil, numa altura em que falta cerca de um mês para o encerramento do mercado de transferências chinês.Obrigado a optar entre Alan e Jackson Martínez, Scolari deixou de fora o colombiano, deixando-o sem a possibilidade de disputar os jogos da fase de grupos da Champions asiática. Segundo os critérios da Confederação Asiática de Futebol, os clubes não podem inscrever mais do que quatro estrangeiros na competição, sendo que um deles terá de ser obrigatoriamente de um país membro da confederação.Com Ricardo Goulart e Paulinho na lista, a dúvida do treinador foi entre Alan e Jackson Martínez. Se no ano passado optou pelo colombiano em detrimento do brasileiro, este ano a decisão foi no sentido contrário. Uma opção de Scolari que complica a situação de Jackson Martínez na China. Recorde-se que o Guangzhou Evergrande desembolsou 42 milhões de euros para comprar o passe do atacante colombiano ao At. Madrid.