"Ronaldo e Messi disputam sempre, taco a taco, o título de melhor do Mundo, mas daqui a dois anos colocaria Neymar neste nível e possivelmente já a destronar um dos dois", afirmou em entrevista à EFE, considerando "Neymar um dos fenómenos" com quem trabalhou.Questionado sobre quem estaria no seu 'onze ideal', Scolari responde: "Depende. têm características diferentes. Ronaldo é o melhor do Mundo porque faz por isso, treina-se e dedica-se como nenhum outro. Messi não, é puro génio."