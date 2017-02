No domingo, pelas 20 horas (17 no Brasil), a Arena da Baixada receberá o duelo entre Atlético Paranaense e Coritiba, o clássico daquela região brasileira, referente à 5.ª jornada do estadual. Até aí nada de novo. O que é novidade é o facto de a transmissão dessa partida não ter sido vendida a nenhuma emissora, pelo que os dois clubes, em acordo, decidiram emitir a partida... via YouTube.Uma decisão tomada após a receção das propostas dos mais variados canais, consideradas insuficientes pelos dois conjuntos. A oferta mais alta era de 455 mil euros para cada clube, uma verba insatisfatória, que levou os dois emblema, então, a chegar a acordo, primeiro entre si e depois com a plataforma YouTube, para que este encontro fosse ali transmitido. Será um momento histórico para o futebol brasileiro, já que pela primeira vez um duelo de uma competição profissional será transmitido via internet.

Autor: Fábio Lima