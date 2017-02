Anthony Martial custou uns exorbitantes 50 milhões de euros ao Manchester United em 2015, numa altura em que o avançado tinha apenas 19 anos. No entanto, o valor a pagar ao Monaco poderá vir a aumentar, e bastante, caso se cumpram algumas cláusulas do contrato que foi feito com o clube francês e tornado público pelo 'Football Leaks'.Depois de ter marcado ao Watford no último encontro, o internacional francês ficou a um golo de atingir os 25. Quando tal acontecer, o Manchester United terá de desembolsar automaticamente... mais 10 milhões, fixando-se então nos 60 milhões.O negócio poderá ascender, na totalidade, aos 80 milhões de euros mas para assim ser Martial terá de somar mais 10 internacionalizações pelos vice-campeões europeus e ficar entre os três finalistas da Bola de Ouro (10 milhões para cada feito alcançado).