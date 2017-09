O Manchester City soma apenas três golos sofridos em nove jogos, seis dos quais chegaram ao fim com a equipa a manter a baliza a zero. O último foi na Liga da Campeões, na receção ao Shakhtar Donetsk (2-0), e entre os postes estava uma vez mais Ederson, guarda-redes contratado ao Benfica que é, na opinião, de John Stones, o principal responsável pela solidez defensiva dos citizens.



"O crédito é todo dele. Não é fácil de vir de um outro país. Não fazia ideia, mas depois de falar com outros rapazes que no passado chegaram da mesma forma a um clube da Premier League, percebi [que a adaptação é difícil]. É uma cultura nova, uma língua nova, mas ele adaptou-se rapidamente", elogiou o defesa-central do Manchester City, que não sofre golos desde o jogo da Premier League frente ao Bournemouth, disputado a 26 de agosto.





