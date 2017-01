Continuar a ler

A preparação mais 'meticulosa' das candidaturas decorrerá entre junho de 2017 e dezembro de 2018, devendo o processo de avaliação decorrer entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2020.A sede do primeiro Mundial com 48 seleções será anunciada pela FIFA em congresso, em maio de 2020.O organismo que gere o futebol mundial quer que as candidaturas sejam sustentáveis, tenham em conta os direitos humanos e protejam o meio ambiente.O Conselho da FIFA já tinha decidido, em meados de outubro, que o Mundial de 2026 possa ser organizado em vários países, sem limitar um número específico.O órgão, que substituiu o Comité Executivo, também já tinha decidido com as associações que receberem os dois Mundiais anteriores, a europeia a asiática - em 2018 a competição vai decorrer na Rússia e quatro anos depois no Qatar - não serão elegíveis para acolher a prova em 2026.No entanto, o próprio conselho poderá eleger uma associação da confederação que tenha acolhido a penúltima edição, neste caso a UEFA, e abrir um processo de candidatura "caso nenhum dos projetos recebidos cumpra completamente as exigências técnicas e financeiras".O Conselho da FIFA, órgão que substituiu o Comité Executivo, aprovou hoje, por unanimidade, o alargamento da fase final Mundial de futebol, a partir de 2026, de 32 para 48 seleções, distribuídas por 16 grupos de três equipas.A competição vai contar com 16 grupos, de três equipas cada, com as duas primeiras a classificarem-se para a fase seguinte, entrando então num sistema de eliminatórias a partir dos 16 avos de final.Com este novo formato, o Mundial passará dos atuais 64 jogos para 80, mas continuará a disputar-se durante 32 dias, como sucede atualmente.AO // NFLusa/fim