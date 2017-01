Continuar a ler

"Se o Cristiano Ronaldo que chegou ao Manchester United não tivesse melhorado, crescido como jogador, não teria ido para o Real Madrid. E se no Real Madrid ele não tivesse trabalhado tanto como o fez e continua a fazer, não seria aquilo que é hoje. O Cristiano cresceu ano após ano e continua a crescer. Isso é um verdadeiro sinal dos campeões, pois nunca se dão por satisfeitos com aquilo que já conseguiram", destacou Seedorf.



A rivalidade com Lionel Messi é igualmente importante para CR7, defende o holandês.



O holandês Clarence Seedorf foi uma das antigas estrelas de futebol que compareceu num encontro com jornalistas antes da gala desta segunda-feira do prémio The Best em Zurique. E não teve dúvidas em dizer que o prémio a Cristiano Ronaldo "fazia todo o sentido por tudo aquilo que fez ao longo do ano".Seedorf explicou porque, em seu entender, o português é o melhor, mas sem querer diferenciá-lo de Lionel Messi. "Os dois estão num patamar acima dos outros todos e penso que vão estar assim nos próximos anos. Mas é importante que existam estes prémios porque servem de motivação para os mais jovens, que encontram em Cristiano e em Messi exemplos a seguir e lhes permitem sonhar que um dia podem vir a ser como eles. Melhorar tem de ser sempre o objetivo", sublinhou o holandês que voltou a dar como exemplo o português.

Autor: José Carlos Freitas