Quien gano más??.. saquemos nuestras Conclusiones, yo estoy caliente porque regalan nuestro prestigio, pero los pibes no tienen la culpa. YO QUIERO VOLVER!!! Uma publicação partilhada por Diego Maradona Oficial (@maradona) a Nov 14, 2017 às 11:11 PST

A Argentina sofreu uma pesada derrota frente à Nigéria (2-4) em Krasnodar (Rússia) e Diego Maradona reagiu através do Instagram com uma clara (re)candidatura ao cargo de selecionador nacional, ocupado por Jorge Sampaoli desde 1 de junho de... 2017."Quem ganhou mais vezes?... Tiremos as nossas conclusões, eu estou furioso porque estão a dar cabo do nosso prestígio, mas os miúdos não têm a culpa. EU QUERO VOLTAR!!!", escreveu o antigo internacional argentino - que esteve à frente da seleção do seu país entre novembro de 2008 e julho de 2010 -, a acompanhar uma tabela com as estatísticas de outros selecionadores da albi-celeste.Maradona é o técnico que tem melhor aproveitamento nesta lista, com 75 por cento de vitórias nos 24 jogos em que esteve à frente do cargo, superando Gerardo 'Tata' Martino (74% em 29 jogos, entre 12 agosto de 2014 e 5 de julho de 2016) e Alejandro Sabella (72% em 41 jogos, entre 2 de agosto de 2011 e 30 julho de 2014).O nome de Sampaoli não 'aparece', mas o técnico argentino que regressou ao trabalho em seleções depois dos bons resultados conseguidos à frente do Chile, tem apenas 50 por cento de vitórias em oito jogos.