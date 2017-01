Continuar a ler

A Guiné-Bissau inicia, em junho, a campanha para o apuramento para a próxima CAN a disputar, em 2019, nos Camarões, integrando o Grupo K, juntamente com Moçambique e Zâmbia.Num ambiente de festa, com milhares de adeptos que se fizeram ao aeroporto, com bandeiras, camisolas das cores da Guiné-Bissau e cachecóis, os jogadores foram recebidos de forma entusiástica e acompanhados até ao hotel onde foram mudar de roupa para seguirem para um jantar no palácio da presidência.O chefe do Estado guineense, José Mário Vaz, fez questão de receber e agradecer pessoalmente a seleção pela sua prestação na CAN, onde empatou um jogo, diante do Gabão, e perdeu dois, diante dos Camarões e do Burkina-Faso, respetivamente.Uma fonte da presidência disse à agência Lusa que, por decisão do Governo, o presidente guineense vai condecorar "oportunamente" os jogadores da seleção.O selecionador guineense, Baciro Candé, era um homem contente pela prestação da equipa nacional, mas também pelo apoio na partida e agora na receção, o que disse, demonstra que todo o povo "está mobilizado à volta da seleção".Candé afirmou que, na sua opinião, a seleção representou "de forma condigna" a bandeira da Guiné-Bissau, mesmo tendo pela frente países com mais experiencia e traquejo na alta-roda do futebol africano."Sem vacilar e sem ter medo de ninguém conseguimos fazer um excelente trabalho e um excelente campeonato", indicou o selecionador guineense, que diz apostar no futuro da seleção.Apesar de a Guiné-Bissau não ter vencido nenhum jogo, Catió Baldé, diretor executivo da seleção, classificou de "muita positiva" a participação do país na CAN e disse esperar por um "futuro risonho", desde que o Estado invista mais no futebol.Catió Baldé apela para que a seleção tenha a sua autonomia financeira para que os responsáveis possam implementar as ideias retidas com esta primeira participação numa fase final da Taça das Nações Africanas.