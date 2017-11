Continuar a ler

A seleção francesa recebe o País de Gales no Estádio de França, na sexta-feira, num particular que serve de preparação aos gauleses para o Mundial de 2018.



Os atentados de Paris, a 13 de novembro de 2015, cuja autoria foi assumida pelo autoproclamado Estado Islâmico, fizeram 130 mortos e mais de 300 feridos. A seleção francesa recebe o País de Gales no Estádio de França, na sexta-feira, num particular que serve de preparação aos gauleses para o Mundial de 2018.Os atentados de Paris, a 13 de novembro de 2015, cuja autoria foi assumida pelo autoproclamado Estado Islâmico, fizeram 130 mortos e mais de 300 feridos.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou que vai prestar homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 2015, em Paris, e aos veteranos de guerra, no particular com o País de Gales.De acordo com a FFF, a FIFA aceitou o uso de uma braçadeira com um "símbolo do dever de memória e solidariedade aos veteranos e vítimas dos atentados terroristas de 13 de novembro de 2015 em Paris e Saint-Denis".

Autor: Lusa