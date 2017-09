Recorde-se que Romelu Lukaku é uma das peças fundamentais da seleção belga, somando já 61 internacionalizações e 26 golos - 10 deles no apuramento para o Mundial da Rússia, sendo que quatro dos remates certeiros foram já esta época (três na goleada a Gibraltar e um no triunfo na Grécia).

Desde que chegou ao Manchester United, no último defeso, o avançado Romelu Lukaku marcou sete golos em outros tantos jogos oficiais sob o comando de José Mourinho. O desempenho do internacional belga está, assim, a justificar o forte investimento dos red devils - que pagaram 84,7 milhões de euros ao Everton - e o selecionador Roberto Martínez não esconde que está impressionado com a evolução do jogador desde que este chegou ao Old Trafford."Notei uma grande diferença. Ele é ainda muito jovem - às vezes esquecemo-nos que ele tem apenas 24 anos -, mas o número de golos que marca é sensacional. E trata-se de um jogador que quer continuar a evoluir e a aprender. É isso que vai acontecer sob o comando de José Mourinho", referiu o técnico espanhol, que já apurou a Bélgica para a fase final do Mundial'2018, em declarações ao site 'TalkSport'.