Sob o comando de Postecoglou, a Austrália chegou à fase final do Campeonato do Mundo de 2014, tendo averbado três derrotas na competição e um último lugar do grupo respetivo.Posteriormente, o técnico comandou a equipa nacional australiana na Taça da Ásia.Num comentário à renúncia do técnico, David Gallop, presidente da federação australiana, afirmou apenas que o processo de escolha de um sucessor de Postecoglou "não será acelerado"."Os 'Socceroos' vão jogar apenas em março do próximo ano, por isso ainda temos tempo", disse.