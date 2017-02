Continuar a ler

"Eles são um grupo de pessoas honestas, mas por vezes não se pode ser demasiado honesto. É preciso alguém que pise o risco. Nos jogos ou nos treinos, eles precisam de alguém que os espicace", assinalou ainda Coleman, um antigo jogador do Swansea, equipa que parece ter encontrado forma de fazer o percurso inverso ao dos foxes, depois de um péssimo arranque de temporada, encerrando:



"Os jogadores do Leicester precisam de voltar ao que estavam a fazer, ao que quer que seja que os levou à conquista do título no ano passado. Colocar um pouco disso a descoberto será suficiente para levar a equipa a inverter este rumo." "Eles são um grupo de pessoas honestas, mas por vezes não se pode ser demasiado honesto. É preciso alguém que pise o risco. Nos jogos ou nos treinos, eles precisam de alguém que os espicace", assinalou ainda Coleman, um antigo jogador do Swansea, equipa que parece ter encontrado forma de fazer o percurso inverso ao dos foxes, depois de um péssimo arranque de temporada, encerrando:"Os jogadores do Leicester precisam de voltar ao que estavam a fazer, ao que quer que seja que os levou à conquista do título no ano passado. Colocar um pouco disso a descoberto será suficiente para levar a equipa a inverter este rumo."

O desempenho desastroso do Leicester na defesa do título conquistado na Premier League em 2015/16 levou Chris Coleman a estabelecer uma analogia arriscada em declarações à estação de televisão britânica Sky, na sequência da derrota dos foxes em casa do 'seu' Swansea (2-0) , que deixou o campeões a um ponto apenas da zona de despromoção."Estou até com um bocado de pena do Leicester. Nesta altura, os jogadores demonstram uma tal falta de confiança que mais parecem homens que foram condenados à morte. Mal entrou o primeiro golo [do Swansea] ficou logo ali patente que apenas que só uma das equipa é que iria ganhar o jogo, pois a confiança deles evaporou-se de imediato", afirmou o selecionador do País de Gales, explicando: