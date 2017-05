Continuar a ler

Renato Sanches surge numa foto ao lado de David Alaba e Arjen Robben envergando o equipamento que o Bayern estreará sábado em casa frente ao Friburgo, no último jogo da temporada.



Uma forma de aguçar o apetite dos adeptos que já podem comprar a camisola que é inspirada nas que foram usadas na década de 1970, onde o clube conseguiu vários títulos nacionais e internacionais, com uma equipa onde alinhavam, entre outros Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Uli Hoeness ou Gerd Müller. Renato Sanches surge numa foto ao lado de David Alaba e Arjen Robben envergando o equipamento que o Bayern estreará sábado em casa frente ao Friburgo, no último jogo da temporada.

A especulação em torno do futuro de Renato Sanches no Bayern Munique continua, apesar dos dirigentes do clube alemão já terem dado sinais de que acreditam no potencial do jovem médio e que estão dispostos a dar-lhe tempo depois de uma temporada de adaptação que não correu da melhor forma.A presença do internacional português na sessão fotográfica de apresentação dos equipamentos para a próxima temporada poderá ser mais uma indicação nesse sentido, contrariando os cenários de empréstimo, ou mesmo de transferência a título definitivo, que são avançados por órgãos de comunicação social alemães, franceses, ingleses e espanhóis, com Monaco, Marselha, Manchester United e Barcelona apontados como potenciais destinos.