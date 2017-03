Continuar a ler

"Desde ontem que demos início a negociações com vários clubes. Esperámos até 15 de março para saber o que é que o Manchester City tinha para dizer, mas até agora eles nada disseram. Até março não negociámos com quem quer que fosse. Esperámos. Mas não podemos ficar à espera até ao último minuto, até junho, para negociar com outros clubes."

"Fui contactado por alguns clubes e, até agora, temos três alternativas. E não estou a falar de China ou Estados Unidos. Ele vai ficar na Europa. Conversei com clubes de outros países, em Espanha e Itália", reforçou o representante, que criticou Pep Guardiola várias vezes no início da temporada, dizendo mesmo que o treinador dos citizens tratava os jogadores como cães.



O contrato de Yaya Touré com otermina em junho e o veterano costa-marfinense gostaria de renovar, mas, pelo sim, pelo não, começou a procurar alternativas a partir do passado dia 15 e o seu representante não afasta de forma clara odo rol de clubes que já manifestaram interesse no seu cliente."O Manchester United? Por que não? O José Mourinho é um treinador muito bom e o Zlatan Ibrahimovic jogou com o Yaya no Barcelona. Percebo que se trata de dois clubes rivais, mas para mim isso não é um problema para nós. Será um problema sim para o 'staff' do Manchester City", adiantou Dimitri Seluk, em declarações ao canal Sky Sports, explicando:

Autor: António Espanhol