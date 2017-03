Continuar a ler

O espanhol frisou que ambicionava escrever o seu nome na história dos catalães: "Às vezes faz-se justiça. Há muito tempo que trabalhava para conseguir algo em grande no clube da minha vida, onde já estou há 10 anos".



A brincar, disse que estava a guardar o golo - o primeiro da época - para esta ocasião e que o técnico Luis Enrique brincava consigo acerca do desacerto na finalização: "Estava sempre a brincar comigo por não marcar. Dizia que só marcava nas camadas jovens mas aqui não". O espanhol frisou que ambicionava escrever o seu nome na história dos catalães: "Às vezes faz-se justiça. Há muito tempo que trabalhava para conseguir algo em grande no clube da minha vida, onde já estou há 10 anos".A brincar, disse que estava a guardar o golo - o primeiro da época - para esta ocasião e que o técnico Luis Enrique brincava consigo acerca do desacerto na finalização: "Estava sempre a brincar comigo por não marcar. Dizia que só marcava nas camadas jovens mas aqui não".

Sergi Roberto é o homem do momento em Barcelona. O defesa foi o autor do sexto golo frente ao Paris Saint-Germain e promete não esquecer este momento, que chama de mágico."Foi uma noite de magia. É nestes dias que é especialmente bonito ser jogador de futebol. Não me vou cansar de recordar isto", frisou o jogador em declarações reproduzidas pelo 'Mundo Deportivo'.

Autor: Luís Miroto Simões