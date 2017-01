controlo de alcoolemia, quando foi apanhado a dormir dentro de um BMW à entrada de uma via rápida de Las Palmas. O incidente ocorreu no final de setembro de 2016 e em novembro o ex-Barcelona foi condenado a nove meses de prisão, com pena suspensa, e a dois anos sem poder conduzir. O argentino tinha respondido num processo por se ter recusado a fazer o, quando foi apanhado a dormir dentro de um BMW à entrada de uma via rápida de Las Palmas. O incidente ocorreu no final de setembro de 2016 e em novembro o ex-Barcelona foi condenado a, com pena suspensa, e a dois anos sem poder conduzir.

Quatro meses depois de ter sido apanhado pela polícia a conduzir sob o efeito de álcool, Sergio Araujo, que nessa altura recusou fazer o teste, voltou a estar metido em sarilhos pelo mesmo motivo.De acordo com a cadena COPE, o avançado do Las Palmas foi controlado na cidade das Canárias com uma percentagem de álcool no sangue acima do permitido pela lei. O episódio ocorreu perto das 8 horas da manhã desta quarta-feira, antes do treino da equipa.