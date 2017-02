Injuries happen when we least expect them,but you have already proven before what you're made of. You'll be back the same, @SergioAsenjo1 ! pic.twitter.com/vbEL4ApaxL — Marc ter Stegen (@mterstegen1) 27 de fevereiro de 2017

Lo peor del fútbol te ha vuelto a tocar,pero eres fuerte y ya sabes el camino para volver.T necesitamos pronto! @SergioAsenjo1 #AnimoAsenjo pic.twitter.com/VB6eDfsV3b — Pepe Reina (@PReina25) 27 de fevereiro de 2017

Nos has enseñado que no importa cuántas veces caigas porque siempre te levantas. Contamos ya los días para verte parando de nuevo, amigo pic.twitter.com/qy3M9RU4lp — Denis Suarez (@DenisSuarez6) 27 de fevereiro de 2017

Sergio Asenjo, guarda redes do Villarreal , sofreu, pela quarta vez na carreira, uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo , na partida frente ao Real Madrid , realizada no passado domingo. Desta feita, vários colegas de profissão deixaram as suas mensagens de apoio nas redes sociais.O guardião espanhol, de 27 anos, já foi obrigado a parar por diversas vezes devido a este tipo de lesão e vai precisar de alguns meses para recuperar. Depois da confirmação da gravidade da lesão por parte do Villarreal, vários jogadores, como Ter Stegen, Denis Suárez e Pepe Reina, partilharam o seu apoio para com Asenjo, através do Twitter."Lesões acontecem quando menos esperamos, mas tu já provaste do que és feito. Voltarás o mesmo, Sergio Asenjo!", escreveu Ter Stegen (Barcelona)."O pior do futebol voltou a acontecer-te, mas és forte e sabes o caminho de volta. Precisamos de ti rapidamente!", foram as palavras de Pepe Reina (Nápoles).Denis Suárez (Barcelona), por sua vez, escreveu: "Ensinaste-nos que não importa quantas vezes cais, porque levantas-te sempre. Já contamos os dias para te ver de volta, amigo."Sergio Asenjo também partilhou um vídeo no seu Twitter, aproveitando para agradecer ao clube e aos adeptos por todas as mensagens de apoio, com a afirmação de que está a "contar as horas para a operação e recomeçar a trabalhar, demonstrando que mais uma vez se pode dar a volta por cima".