Foi chegar, ver e vencer. O Nantes tinha 13 pontos à 16ª jornada e, num ápice, somou mais 12 em quatro jogos sob o comando de um Sérgio Conceição que operou uma autêntica ‘revolução saudável’ e transformou um clube aflito numa... ameaça. Para a Ligue 1, o Nantes de Conceição ainda não sofreu golos e recebe o tetracampeão francês PSG no sábado, seguindo-se depois um dérbi regional com o Rennes, de Pedro Mendes e Afonso Figueiredo. E o lateral-esquerdo não tem dúvidas: "A maneira de ser e de trabalhar do Sérgio têm feito a diferença."

"Está a operar uma excelente recuperação desde que chegou. E as principais mudanças veem-se no estado anímico e confiança dos jogadores. Lembro-me de que no jogo contra nós [da 1ª volta], cometeram erros infantis na defesa mas agora estão mais coesos. A consistência defensiva é essencial. Mas é muito imprevisível, aqui qualquer equipa pode ganhar um jogo", referiu Afonso Figueiredo a Record.

A verdade é que Conceição ergueu uma muralha de ferro no sector recuado e deu estabilidade a um onze que fez 5 golos em 4 jogos para a Liga e deu o salto para o 11.º lugar. A atitude de Conceição faz a diferença, segundo Afonso Figueiredo. "É um treinador muito intenso no que faz e impõe muita garra nas equipas, o que depois se nota em campo", disse, prevendo um "grande embate" entre Nantes e PSG para amanhã. Mas também já está de olho no Rennes-Nantes da jornada seguinte. "Aqui esse já é considerado um clássico pelo que será um duelo de altíssima exigência. Prevejo um jogo cheio de emoção", atirou quem prefere que "Monaco ou Nice" ganhem o título "por terem portugueses". O Nantes prepara a difícil receção ao PSG e Conceição tem uma maldição para quebrar: os canários perderam os últimos 13 jogos contra o tetracampeão francês mas agora estão muito motivados... Plantel dá tudo pelo treinador



Peça fundamental do meio-campo do Nantes, o capitão Guillaume Gillet ajudou a explicar qual o sentimento do balneário sobre Sérgio Conceição.



"É um condutor de homens. É exatamente como era como jogador. Transmite sempre a sua mensagem com paixão que nos toca a todos. Queremos lutar por este treinador. Não é como no exército, ele dá-nos liberdade. Sentimos que o técnico dá-nos tudo e nós queremos retribuir em campo", elogiou o médio belga de 32 anos, que foi titular em 20 jogos na Ligue 1.



"É possível subir na classificação. Os resultados estão à vista. Desde que chegou o Sérgio Conceição já conquistámos 12 pontos em quatro jogos", recordou.

Autor: Fábio Aguiar