Sérgio Conceição segue de vento em popa ao comando do Nantes. O técnico português somou este sábado a quarta vitória em igual número de jogos, garantindo o apuramento para os 16 avos-de-final da Taça de França ao vencer por 2-1 na visita ao Blois.Frente a um conjunto que alinha no 5.º escalão francês, a turma primodivisionária sentiu mais dificuldades do que o esperado, valendo-lhe o bis do jovem avançado polaco Mariusz Stepinski (22' e 66'), que já tinha marcado no triunfo sobre o Montpellier, para a Taça da Liga, no jogo que marcou a estreia de Sérgio Conceição, a 13 de dezembro.Pelo meio, a equipa da casa ainda assustou os ilustres forasteiros, fazendo o empate aos 45'+3, por Aboubacar Cissé. Insuficiente para impedir que o Nantes e o técnico português começassem 2017 com uma vitória.