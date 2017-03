Continuar a ler

No regresso de Ricardo Pereira à titularidade - o internacional português alinhou a médio direito, apesar de habitualmente ser utilizado por Lucien Favre como lateral -, depois de dois meses de ausência devido a lesão, o Nice somou o segundo empate seguido e poderá ter complicado o sonho de lutar pelo título com o Monaco e o PSG. Para já, fica a um ponto dos parisienses e a quatro dos monegados.Quando ao Nantes, segue num tranquilo 10.º lugar, com 38 pontos, ainda com hipóteses de chegar ao 6.º posto (atualmente na posse do Bordéus, com 43 pontos), que poderá dar acesso à Liga Europa.Veja o direto do jogo e a classificação da Ligue 1